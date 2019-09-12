Самый высокий уровень загрязнения воздуха этим летом в Киеве был в июне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Этим летом наибольший уровень загрязнения воздуха в Киеве был в июне. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского ГСЧС Украины.
"По ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) состояние загрязнения воздуха в Киеве с июня по август оценивается, как высокое с наибольшим уровнем загрязнения в июне, когда наблюдались максимальные среднесуточные температуры воздуха. Надо отметить, что в летние месяцы года уровень загрязнения воздуха постоянно из года в год самый высокий", - говорится в ответе.
Отмечается, что лето 2019 отметилось сухой и жаркой погодой, а минувший июнь оказался самым теплым за 139 лет наблюдений. Погодные условия летом - высокая температура воздуха, малое количество осадков, наличие приземных инверсий способствуют большему накоплению загрязняющих примесей в атмосфере.
"По данным наблюдений воздуха города наиболее загрязнен диоксином азота, формальдегидом, в отдельные месяцы - оксидом углерода, оксидом азота, взвешенными веществами и фенолом. Но превышение среднесуточных предельно - допустимых концентраций (ГДКс.д.) наиболее отмечается по диоксиду азота и формальдегиду. Так, среднемесячные концентрации диоксида азота в июне, июле и августе 2019 превышали ГДКс.д. в 4,2; 2,8 и 3,0 раза соответственно, формальдегида - в 2,6; 2,0 и 2,3 раза соответственно. Превышение ГДКс.д. наблюдалось также из диоксида серы (в 1,3-1,5 раза), оксида азота (в 1,0-1,6 раза), фенола (в 1,0- 1,5 раза)", - отмечается в ответе.
Справка: Для оценки качества воздуха используется индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается как сумма разделенных на ГДКс.д. средних концентраций загрязняющих веществ.
Напомним, в Киеве этим летом наиболее загрязненный воздух был в районе Демеевская и Бессарабской площадей.