Найтупіше – взяти й передрати з іншої країни: Степанов про те, яку систему охорони здоров’я потрібно будувати в Україні

Деталі

"Якщо говорити по систему фінансування (медичної системи - ред.), то в тому вигляді, в якому вона є, нам завжди не буде вистачати коштів. Якщо нам не вистачає коштів (у два рази, якщо зараз подивимося), ми завжди будемо мати отаке щось незрозуміле. Треба інші джерела (фінансування - ред.). Я вважаю, що нам потрібно якомога швидше вводити елементи медичного страхування. (…) Потрібно було збудувати систему, яка поєднувала б і державне фінансування за рахунок державної солідарності, і елементи страхової медицини, коли людина чітко розуміє, за що вона сплачує", - зазначив Степанов.

Очільник МОЗ також вважає, що неправильним наслідувати досвід медичної системи будь-якої іншої країни, без врахування специфіки нашої держави.

"Нам потрібно чітко усвідомлювати свої особливості та будувати своє. Найтупіше, вибачте, що могло бути, це просто взяти й передрати з якоїсь країни. А ще взяти країну, яка входить в топ країн, яка може собі дозволяти фінансувати у великому обсязі медицину", - зауважив він.

Доповнення

Максим Степанов рівно рік тому був призначений міністром охорони здоров’я — 30 березень 2020 року.

Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська оцінила, як пройшов цей складний пандемічний рік для української медицини і скільки вдалося реалізувати Міністерству охорони здоров’я в стислі терміни для порятунку життів українців.