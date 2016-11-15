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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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"Найгарячіше" сьогодні було на маріупольському напрямку - штаб АТО

"Найгарячіше" сьогодні було на маріупольському напрямку - штаб АТО

Київ • УНН

 • 7481 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. З початку доби найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку, при чому бойовики по низці населених пунктів використовували міномети різних калібрів, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецькою зброю, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Найбільше обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку. Під вогонь ворожої артилерії потрапило Широкине. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російський окупаційний контингент обстріляв Талаківку, Славне, Широкине, Водяне, Красногорівку, Лебединське. Вогонь по наших позиціях в районі Павлополя вів снайпер", - йдеться в зведенні від штабу АТО.

Нагадаємо, з початку доби бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО.

Як повідомляв УНН, з опівночі і до 18 години вечора 15 листопада, бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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