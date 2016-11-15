"Горячо" сегодня было на мариупольском направлении - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. С начала суток больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении, причем боевики по ряду населенных пунктов использовали минометы различных калибров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковым оружие, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Больше всего обстрелов произошло на мариупольском направлении. Под огонь вражеской артиллерии попало Широкино. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационный контингент обстрелял Талаковку, Славное, Широкино, Водяное, Красногоровку, Лебединский. Огонь по нашим позициям в районе Павлополя вел снайпер", - говорится в сводке от штаба АТО.
Напомним, с начала суток боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО.
Как сообщал УНН, с полуночи и до 18 часов вечера 15 ноября, боевики 24 раза открывали огонь по позициям сил АТО.