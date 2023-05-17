Наєв розповів про укріплення північних кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв доповів про укріплення оборони на Північному напрямку. Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗС України на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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Командувач Об’єднаних Сил зауважив, що зважаючи на імовірний характер дій противника, здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення готовності угруповань військ, які боронять Північну операційну зону, до будь-яких дій противника. Починаючи з відбиття авіаційних та ракетних ударів, а також недопущення дій його диверсійних сил.
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"Станом на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії на північному напрямку, але ми розуміємо та передбачаємо можливі сценарії розвитку ситуації.
Значну роль у стримуванні противника відіграє система інженерних загороджень, облаштування якої триває щодня.
Безпосередньо на державному кордоні та у глибині оборони нарощується система мінно-вибухових та невибухових загороджень. Триває мінування місцевості, створення мінованих завалів, а також протитанкових ровів на ділянках доріг та шляхів імовірного просування противника", - повідомив Наєв.
Доповнення
Він також додав, що за останні десять діб встановлено протитанкові мінні поля та загородження з використанням понад 5,5 тисяч мін.
Також по довжині державного кордону було вирито близько півтори тисячі метрів траншей та 3,5 тисячі метрів протитанкових ровів. До цього, були обладнані "кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки".
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