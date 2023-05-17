Наев рассказал об укреплении северных границ

Детали

Командующий Объединенными Силами отметил, что учитывая вероятный характер действий противника, осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению готовности группировок войск, которые защищают Северную операционную зону, к любым действиям противника. Начиная с отражения авиационных и ракетных ударов, а также недопущения действий его диверсионных сил.

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"По состоянию на сегодня противник не готов вести наступательные действия на северном направлении, но мы понимаем и предусматриваем возможные сценарии развития ситуации.

Значительную роль в сдерживании противника играет система инженерных заграждений, обустройство которой продолжается ежедневно.

Непосредственно на государственной границе и в глубине обороны наращивается система минно-взрывных и невзрывных заграждений. Продолжается минирование местности, создание минированных завалов, а также противотанковых рвов на участках дорог и путей вероятного продвижения противника", - сообщил Наев.

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Он также добавил, что за последние десять суток были установлены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тысячи мин.

Также по длине государственной границы было вырыто около полутора тысяч метров траншей и 3,5 тысячи метров противотанковых рвов. К этому, были оборудованы "несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники".

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