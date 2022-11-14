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"Найближчі місяці будуть важкими": Столтенберг назвав звільнення Херсона свідченням важливості підтримки України

"Найближчі місяці будуть важкими": Столтенберг назвав звільнення Херсона свідченням важливості підтримки України

Київ • УНН

 • 363660 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок назвав звільнення Херсона свідченням важливості постійної підтримки України, пише УНН.

Цитата

"Виведення (сил - ред.) росії з Херсона демонструє неймовірну мужність українських збройних сил. Але це також свідчить про важливість нашої постійної підтримки України", - сказав Столтенберг, говорячи про жорстоку агресивну війну росії та підтримку НАТО України, під час пресконференції у понеділок, 14 листопада.

Він підкреслив, що "ми не повинні робити помилку, недооцінюючи росію".

"Збройні сили росії зберігають значні можливості, а також велику кількість військ. І росія продемонструвала готовність нести значні втрати. Вони також проявили надзвичайну жорстокість. Ми всі бачили жахливі сцени зі звільнених територій, а також невибіркові атаки на мирних жителів та критичну інфраструктуру. Найближчі місяці будуть важкими. Мета путіна – залишити Україну холодною та темною цієї зими. Тому ми повинні триматися курсу", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо

Радник Байдена назвав звільнення Херсона "надзвичайною перемогою" України.

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