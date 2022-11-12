Радник Байдена назвав звільнення Херсона "надзвичайною перемогою" України

Салліван додав, однак, що він ще не підтвердив твердження росії про те, що вона вивела свої війська із західного берега Дніпра на Херсонщині, залишивши єдиний обласний центр, захоплений під час вторгнення в Україну.

Цитата

"Але схоже, що росіяни виконали це виведення, - сказав він журналістам на борту Air Force One, коли президент США Джо Байден прямував на саміт у Камбоджу. - І схоже, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, захоплений росією в цій війні, тепер знову перебуває під українським прапором".

Деталі

Салліван відкинув тиск на Зеленського з метою показати відкритість до мирних переговорів із москвою, заявивши, що Україна є "стороною миру" у конфлікті, а росія – "стороною війни". За його словами, росія може закінчити війну, просто залишивши територію України, тоді як, якщо українські сили припинять бойові дії, "це буде кінець України".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".