Найближчі місяць-три можуть бути вирішальними – Данілов

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«Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей російської федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз російська федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо поставили все на кон», – зазначив Данілов.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов припустив, що у росії вистачить ракет ще на три-чотири масштабні обстріли.

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