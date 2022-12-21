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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15738 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Найближчі місяць-три можуть бути вирішальними – Данілов

Найближчі місяць-три можуть бути вирішальними – Данілов

Київ • УНН

 • 1047134 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Шансів у росії перемогти війну немає. Але цим вона і небезпечна, адже може вдатися до радикальних дій. Про це в інтерв’ю “Голос Америки” розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

«Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей російської федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз російська федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо поставили все на кон», – зазначив Данілов.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов припустив, що у росії вистачить ракет ще на три-чотири масштабні обстріли.

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