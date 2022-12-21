Ближайшие месяц-три могут быть решающими – Данилов

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Шансов у россии победить войну нет. Но этим она и опасна, ведь может прибегнуть к радикальным действиям. Об этом в интервью “Голосу Америки” рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

«Мы понимаем, что на сегодняшний день способностей российской федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна. Мы готовимся очень активно к ближайшим месяца-двум-трем, которые могут быть решающими в этом моменте. Потому что сейчас российская федерация с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы как можно меньше было последствий непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что поставили все на кон», – отметил Данилов.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предположил, что у России хватит ракет еще на три-четыре масштабных обстрела.

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