Найбільший оператор лотерей оголосив війну нелегалам: розкриті перші точки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Найбільший оператор лотерей "М.С.Л" оголосив війну нелегалам, які приховують азартні зали під брендами його лотерей. Разом з журналістами юристи компанії зафіксували відразу кілька незаконних точок, в тому числі в самому центрі столиці, передає кореспондент УНН.
Псевдозали "М.С.Л." перебували за адресою: Чоколівський бульвар, 37 і вулиця Басейна, 10.
Обидва зали незаконно використовували бренди і символіку "М.С.Л.", а також копії ліцензій на поширення лотерей. Використовуючи підроблене або заборонене програмне забезпечення з логотипами "Лото Золото", "Золотий тріумф", ці заклади очевидно займалися організацією азартних ігор.
З правопорушниками далі буде розбиратися поліція, яка прибула за викликом "М.С.Л." і на підставі зафіксованих даних вже відкрила кримінальні провадження.
У компанії наголосили, що це тільки початок боротьби з незаконним азартом. За словами президента "М.С.Л." Георгія Ложенка, псевдозалів налічується вже більше, ніж офіційних - близько 2 тисяч.
"Наш бренд незаконно використовується вже не перший рік і одночасно формується громадська думка про велику мережу "М.С.Л.", яка займається не лотерейною діяльністю. Хочу попередити всіх нелегалів - ми прийдемо до кожного з вас, залучимо ЗМІ і будемо вимагати від правоохоронних органів закриття таких точок. Імена власників цих закладів будуть оприлюднені", - наголосив він він.