Крупнейший оператор лотерей объявил войну нелегалам: вскрыты первые точки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Крупнейший оператор лотерей “М.С.Л” объявил войну нелегалам, которые скрывают азартные залы под брендами его лотерей. Вместе с журналистами юристы компании зафиксировали сразу несколько незаконных точек, в том числе в самом центре столицы, передает корреспондент УНН.
Псевдозалы “М.С.Л.” находились по адресу: Чоколовский бульвар, 37 и улица Бассейная, 10.
Оба зала незаконно использовали бренды и символику “М.С.Л.”, а также копии лицензий на распространение лотерей. Используя поддельное или запрещенное программное обеспечение с логотипами “Лото Золото”, “Золотой триумф”, эти заведения очевидно занимались организацией азартных игр.
С правонарушителями дальше будет разбираться полиция, которая прибыла по вызову “М.С.Л.” и на основании зафиксированных данных уже открыла уголовные производства.
В компании подчеркнули, что это только начало борьбы с незаконным азартом. По словам президента “М.С.Л.” Георгия Ложенко, псевдозалов насчитывается уже больше, чем официальных — около 2 тысяч.
“Наш бренд незаконно используется уже не первый год и одновременно формируется общественное мнение о большой сети „М.С.Л.“, которая занимается не лотерейной деятельностью. Хочу предупредить всех нелегалов — мы придем к каждому из вас, привлечем СМИ и будем требовать от правоохранительных органов закрытия таких точек. Имена владельцев этих заведений будут обнародованы”, — подчеркнул он.