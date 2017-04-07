Найбільше української свинини купує Грузія

Казахстан посів другу позначку за пріоритетністю зовнішніх торгових каналів для вітчизняного експортера з 12% експортованого м’яса свиней. За перший місяць весни до трійки основних ринків повернувся і Гонконг.

“Імпортери з цієї країни проявляють великий інтерес до свинячих субпродуктів з України: передні та задні свинячі ноги, шлунки, вуха. На ці частини окремі оператори м’ясного ринку та просто трейдери буквально "полюють“. Тоді як самі представники м’ясопереробних підприємств більше зраділи б такому попиту трейдерів на свинячі півтуші та відруби”, — зазначила аналітик Асоціації свинарів України Олександра Бондарська.

Додамо, що за підсумками першого кварталу 2017-го зовнішньоторгове сальдо України з торгівлі свіжою, охолодженою та мороженою свининою складає майже 2,5 млн дол. США.

Нагадаємо, понад 120 тис. свиней знищили через АЧС в Україні з 2012 року.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, головна причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.

Як повідомляв УНН, аграрний комітету ВРУ звернувся до Президента через загрозливі масштаби АЧС.