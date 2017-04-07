Больше всего украинской свинины покупает Грузия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По итогам первой четверти текущего года весомым рынком для украинской свинины остается Грузия, куда направляют 78,5% свинины, вывозимого из Украины. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свинари Украины", передает УНН.
Казахстан занял второе отметку по приоритетности внешних торговых каналов для отечественного экспортера с 12% экспортируемого мяса свиней. За первый месяц весны в тройку основных рынков вернулся и Гонконг.
"Импортеры из этой страны проявляют большой интерес к свиных субпродуктов из Украины: передние и задние свиные ноги, желудки, уши. На эти части отдельные операторы мясного рынка и просто трейдеры буквально "охотятся". Тогда как сами представители мясоперерабатывающих предприятий больше обрадовались бы такому спросу трейдеров на свиные полутуши и отруба ", - отметила аналитик Ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская.
Добавим, что по итогам первого квартала 2017 года внешнеторговое сальдо Украины по торговле свежей, охлажденной и мороженой свининой составляет почти 2,5 млн долл. США.
Напомним, более 120 тыс. Свиней уничтожили из-за АЧС в Украине с 2012 года .
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов .
Как сообщал УНН, аграрный комитета ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС .