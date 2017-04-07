Больше всего украинской свинины покупает Грузия

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53056 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105348 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162238 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119245 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118219 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113482 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155275 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Больше всего украинской свинины покупает Грузия

Больше всего украинской свинины покупает Грузия

Киев  •  УНН

 • 12017 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По итогам первой четверти текущего года весомым рынком для украинской свинины остается Грузия, куда направляют 78,5% свинины, вывозимого из Украины. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свинари Украины", передает УНН.

Казахстан занял второе отметку по приоритетности внешних торговых каналов для отечественного экспортера с 12% экспортируемого мяса свиней. За первый месяц весны в тройку основных рынков вернулся и Гонконг.

"Импортеры из этой страны проявляют большой интерес к свиных субпродуктов из Украины: передние и задние свиные ноги, желудки, уши. На эти части отдельные операторы мясного рынка и просто трейдеры буквально "охотятся". Тогда как сами представители мясоперерабатывающих предприятий больше обрадовались бы такому спросу трейдеров на свиные полутуши и отруба ", - отметила аналитик Ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская.

Добавим, что по итогам первого квартала 2017 года внешнеторговое сальдо Украины по торговле свежей, охлажденной и мороженой свининой составляет почти 2,5 млн долл. США.

Напомним, более 120 тыс. Свиней уничтожили из-за АЧС в Украине с 2012 года .

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов .

Как сообщал УНН, аграрный комитета ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС .

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