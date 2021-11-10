Найбільше щеплених проти COVID-19 освітян у Донецькій області, найменше – у Херсонській

Цитата

"За останні два дні статистика вакцинації збільшилася на 1.4%. Тобто принаймні однією дозою вакцини щеплено 94,4% працівників шкіл. Двома дозами вакциновано 79% працівників ЗЗСО (8 листопада цей показник складав 76,2%)", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Найкращу статистику повного вакцинування освітян демонструють:



Донецька область – 89,2%;



Харківська область – 88,8%;



Черкаська область – 87,6%;



Луганська область – 86,2%;



Полтавська область – 85,8%.



Нещепленими залишаються 5,6% працівників шкіл.

Наразі антилідери за кількістю невакцинованих освітян — Херсонська область (10,5%), Рівненська (9%) та Закарпатська (8,5%).

Нагадаємо

За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% вакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення “жовтого” або “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до “червоної” зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не сягнули показника вакцинації у 100%.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове. До нього увійшли й освітяни.