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Найбільше щеплених проти COVID-19 освітян у Донецькій області, найменше – у Херсонській

Київ • УНН

 • 18499 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу щеплено 94,4% працівників шкіл, двома — 79%. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Найбільше щеплених проти COVID-19 освітян у Донецькій області, найменше – у Херсонській

Цитата

"За останні два дні статистика вакцинації збільшилася на 1.4%. Тобто принаймні однією дозою вакцини щеплено 94,4% працівників шкіл. Двома дозами вакциновано 79% працівників ЗЗСО (8 листопада цей показник складав 76,2%)", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Найкращу статистику повного вакцинування освітян демонструють:

  • Донецька область – 89,2%;
  • Харківська область – 88,8%;
  • Черкаська область – 87,6%;
  • Луганська область – 86,2%;
  • Полтавська область – 85,8%.

Нещепленими залишаються 5,6% працівників шкіл.

Наразі антилідери за кількістю невакцинованих освітян — Херсонська область (10,5%), Рівненська (9%) та Закарпатська (8,5%).

Нагадаємо

За вимогою МОЗ для очного навчання потрібно 80% вакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення “жовтого” або “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки). У регіонах, які потрапили до “червоної” зони, на канікулах або дистанційному навчанні перебувають заклади освіти, які не сягнули показника вакцинації у 100%.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове. До нього увійшли й освітяни.

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