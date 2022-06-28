“Найбільше претензій до економічного блоку”: експерт розповів про ймовірні перестановки у Кабміні

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“Найбільше претензій – до економічного блоку. Досі навіть натяків немає на те, що наша економіка повинна перейти на військові рейки… Абсолютно не бачимо реакції представників КМУ щодо абсолютно очевидних криз. Паливна криза – була ж, вочевидь, прогнозованою, але жодної дії. Тому зараз в першу чергу треба розбиратися із тими, хто займається економікою”, - зазначив Кочетков.

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Експерт додав, що однією з претендентів на відставку є очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко.

“Вона абсолютно неадекватна. І за моєю інформацією, вона навіть згодна. Вона навіть висловлювала думку, що відчуває, що не справляється, вона згодна”, - додав Кочетков.

Нагадаємо

Раніше радник Президента з економічних питань Олег Устенко зазначив, що паливна криза досі не подолана. Однією з головних причин цього є проблеми з логістикою і дефіцит пального, який накопичився навесні і зараз повністю не перекривається новими поставками.