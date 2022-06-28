Логістика і дефіцит пального: радник Президента назвав основні причини продовження паливної кризи в Україні

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“Коли вводилося регулювання (державне регулювання цін на пальне - ред.) на цьому ринку - це була спроба втручатися в ринок. Це було негативною спробою, ми вже бачили негативний ефект цього втручання.

Коли ринок знаходиться вже в дефіцитній зоні, не так швидко перекривається цей дефіцит, який накопичувався тривалий термін часу. Після того, як буде повністю розроблена і нормально буде функціонувати нова логістична система, ринок вийде в рівноважний стан. З точки зору економіки, це мало б вже відбутися, але є проблеми логістичного характеру. І ось ці проблеми, вони не дають зайти в цей рівноважний стан вже зараз”, - зазначив Устенко.

Нагадаємо

У травні після того, як Україна стикнулася з великим паливним дефіцитом, Кабінет міністрів призупинив держрегулювання цін на пальне для того, щоб надати можливість операторам ринку транспортувати на український ринок ресурс з Європи.