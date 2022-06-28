Логистика и дефицит горючего: советник Президента назвал основные причины продолжения топливного кризиса в Украине

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“Когда вводилось регулирование (государственное регулирование цен на горючее – ред.) на этом рынке – это была попытка вмешиваться в рынок. Это было отрицательной попыткой, мы уже видели отрицательный эффект этого вмешательства.

Когда рынок находится уже в дефицитной зоне, не так быстро перекрывается этот дефицит, накапливавшийся длительный срок времени. После того, как будет полностью разработана и будет нормально функционировать новая логистическая система, рынок выйдет в равновесное состояние. С точки зрения экономики, это должно было бы произойти, но есть проблемы логистического характера. И вот эти проблемы, они не дают зайти в это равновесное состояние уже сейчас”, – отметил Устенко.

Напомним

В мае после того, как Украина столкнулась с большим топливным дефицитом, Кабинет министров приостановил госрегулирование цен на топливо для того, чтобы предоставить возможность операторам рынка транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы.