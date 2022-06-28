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"Больше всего претензий к экономическому блоку": эксперт рассказал о вероятных перестановках в Кабмине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Реакция представителей власти на вызовы войны несколько запоздалая, и руководителей некоторых министерств следует проверить на соответствие и адекватность их действий, особенно представителей экономического блока в Кабмине. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков в комментарии УНН.

Цитата

“Больше претензий – к экономическому блоку. До сих пор даже намеков нет на то, что наша экономика должна перейти на военные рельсы. Абсолютно не видим реакции представителей КМУ относительно абсолютно очевидных кризисов. Топливный кризис – был же, очевидно, прогнозируемым, но никакого действия. Поэтому сейчас в первую очередь нужно разбираться с теми, кто занимается экономикой", - отметил Кочетков.

Детали

Эксперт добавил, что одним из претендентов на отставку является глава Министерства экономики Юлия Свириденко.

“Она совершенно неадекватна. И, по моей информации, она даже согласна. Она даже высказывала мысль, что чувствует, что не справляется, она согласна”, – добавил Кочетков.

Напомним

Ранее советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что топливный кризис до сих пор не преодолен. Одной из главных причин этого являются проблемы с логистикой и дефицит горючего, накопившийся весной и сейчас полностью не перекрывающийся новыми поставками.

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