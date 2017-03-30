Найактивніше бойовики сьогодні обстрілювали Луганське на Донеччині - штаб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку доби бойовики активно застосовували важке озброєння при чому на усіх напрямках, зокрема, найгарячіше було в районі Луганського, де були використані крупнокаліберні міномети, БМП, гранатомети, кулемети та артилерію. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook, передає УНН.

"На донецькому напрямку найгарячіше було в районі Луганського, де російсько-терористичні підрозділи застосували артилерію калібру 122мм, міномети калібру 120мм та 82мм, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети. З мінометів калібру 120мм і 82мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького, а по оборонцях Кам’янки гатив з мінометів калібру 82мм. По опорних пунктах наших військ у районі Авдіївки вів вогонь танк, поблизу Опитного – БМП. З великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Невельського", - зазначили в штабі.

Зазначається, що на маріупольському напрямку, з міномета калібру 82мм та озброєння БМП бойовики обстрілювали наші позиції в районі Марїнки. Обстріли з озброєння БМП зафіксовано також поруч Широкиного, а поблизу Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери.

"На луганському напрямку російсько-окупаційні підрозділи вогнем мінометів калібру 120мм накривали опорні пункти поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82мм позиції під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем ворог застосував по захисниках Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького, Попасної та Новозванівки", - додали в штабі.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО, з початку доби в зоні проведення АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення та ще один боєць отримав бойові травми.

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