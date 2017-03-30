Боевики более активно сегодня обстреливали Луганское Донецкой области - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала суток боевики активно применяли тяжелое вооружение причем по всем направлениям, в частности, горячее всего было в районе Луганского, где были использованы крупнокалиберные минометы, БМП, гранатометы, пулеметы и артиллерия. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает УНН.
"На донецком направлении горячее всего было в районе Луганского, где российско-террористические подразделения применили артиллерию калибра 122мм, минометы калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. С минометов калибра 120 мм и 82мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого, а по защитникам Каменки бил из минометов калибра 82мм. По опорных пунктах наших войск в районе Авдеевки вел огонь танк, вблизи Опытного - БМП. С крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Невельского ", - отметили в штабе.
Отмечается, что на мариупольском направлении, из миномета калибра 82мм и вооружения БМП боевики обстреливали наши позиции в районе Марьинки. Обстрелы из вооружения БМП зафиксировано также рядом Широкино, а вблизи Новотроицкого активизировались вражеские снайперы.
"На луганском направлении российско-оккупационные войска огнем минометов калибра 120мм накрывали опорные пункты вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82мм позиции в Новоалександровка. Гранатометы различных систем враг применил по защитниках Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого, Попасной и Новозвановка", - добавили в штабе .
Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, с начала суток в зоне проведения АТО трое украинских военнослужащих получили ранения и еще один боец получил боевые травмы .