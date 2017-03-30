Боевики более активно сегодня обстреливали Луганское Донецкой области - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52994 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105337 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162217 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119235 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118213 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113480 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107241 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103722 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155270 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики более активно сегодня обстреливали Луганское Донецкой области - штаб

Боевики более активно сегодня обстреливали Луганское Донецкой области - штаб

Киев  •  УНН

 • 9665 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала суток боевики активно применяли тяжелое вооружение причем по всем направлениям, в частности, горячее всего было в районе Луганского, где были использованы крупнокалиберные минометы, БМП, гранатометы, пулеметы и артиллерия. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает УНН.

"На донецком направлении горячее всего было в районе Луганского, где российско-террористические подразделения применили артиллерию калибра 122мм, минометы калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. С минометов калибра 120 мм и 82мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого, а по защитникам Каменки бил из минометов калибра 82мм. По опорных пунктах наших войск в районе Авдеевки вел огонь танк, вблизи Опытного - БМП. С крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Невельского ", - отметили в штабе.

Отмечается, что на мариупольском направлении, из миномета калибра 82мм и вооружения БМП боевики обстреливали наши позиции в районе Марьинки. Обстрелы из вооружения БМП зафиксировано также рядом Широкино, а вблизи Новотроицкого активизировались вражеские снайперы.

"На луганском направлении российско-оккупационные войска огнем минометов калибра 120мм накрывали опорные пункты вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82мм позиции в Новоалександровка. Гранатометы различных систем враг применил по защитниках Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого, Попасной и Новозвановка", - добавили в штабе .

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, с начала суток в зоне проведения АТО трое украинских военнослужащих получили ранения и еще один боец получил боевые травмы .

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