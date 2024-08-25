Навколо домівки путіна: Зеленський про те, де в росії найпотужніша ППО

Україна знає, де в росії є ППО, а де немає. Такої потужної протиповітряної оборони, як навколо домівки російського диктатора володимира путіна у звичайних містах, зокрема в курській області, немає. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Ми не вторгалися на територію російської федерації. рф вторглася на нашу територію 10 років тому…росія підготувала вторгнення на Харківщині й хотіла окупувати Харків. Ми зірвали цю наступальну операцію. Наступний їх крок був і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Як раз з боку міста Суми, з боку курської області й різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто, й ми раніше це змогли зробити", - сказав Зеленський.

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Зеленський зазначив, що путін окуповує Україну й не думає про свої території.

"Ми зараз завдаємо ударів по їх енергетиці після того, як вони б’ють по нашій енергетиці, ми б’ємо по їх, по їх військових аеропортах. Ми знаємо, де в них є ППО, а де немає. Все перевірено, щоб ви знали ППО є навколо дач путіна, ППО є навколо москви, ППО є санкт-петербурзі, а ППО у звичайних містечках, містах, курській області тощо, куди ми зайшли швидко, а там нічого немає. Так, там є їх військові, є війська, але такого потужного ППО, як навколо домівки путіна немає. Тому абсолютно зрозуміло, що утримати це він не може", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що путін повинен вже почати відчувати цю війну.

"І він буде її відчувати. У нас більше немає ніякого шансу, тому що інакше, якщо ви його не зупиняєте, якщо дипломати світу не хочуть його ізолювати тотально, він буде продовжувати свої військові дії…Ми йому показали один раз зараз на курському напрямку", - сказав Зеленський.

Доповнення

Головне управленні розвідки Міноборони України після удару по аеродрому рф "Саваслєйка" і знищення кількох літаків, нещодавно здійснило атаки на авіабазу в ростовській області та Центр радіотехнічної розвідки у подольську.