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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вокруг дома путина: Зеленский о том, где в россии самая мощная ПВО

Вокруг дома путина: Зеленский о том, где в россии самая мощная ПВО

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 13:11  •  3579 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина знает расположение систем ПВО в россии. Он подчеркнул, что мощная противовоздушная оборона есть только вокруг резиденций путина, а в обычных городах ее нет.

Украина знает, где в россии есть ПВО, а где нет. Такой мощной противовоздушной обороны, как вокруг дома российского диктатора владимира путина в обычных городах, в частности в курской области, нет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

"Мы не вторгались на территорию российской федерации. рф вторглась на нашу территорию 10 лет назад...россия подготовила вторжение на Харьковщине и хотела оккупировать Харьков. Мы сорвали эту наступательную операцию. Следующий их шаг был и они уже все подготовили на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны курской области и разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город, и мы раньше это смогли сделать", - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что путин оккупирует Украину и не думает о своих территориях.

"Мы сейчас наносим удары по их энергетике после того, как они бьют по нашей энергетике, мы бьем по их, по их военным аэропортам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Все проверено, чтобы вы знали ПВО есть вокруг дач путина, ПВО есть вокруг москвы, ПВО есть в санкт-петербурге, а ПВО в обычных городках, городах, курской области и так далее, куда мы зашли быстро, а там ничего  нет. Да, там есть их военные, есть войска, но такого мощного ПВО, как вокруг дома путина нет. Поэтому совершенно понятно, что удержать это он не может", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что путин должен уже начать чувствовать эту войну.

"И он будет ее чувствовать. У нас больше нет никакого шанса, потому что иначе, если вы его не останавливаете, если дипломаты мира не хотят его изолировать тотально, он будет продолжать свои военные действия...Мы ему показали один раз сейчас на курском направлении", - сказал Зеленский.

Дополнение

Главное управлении разведки Минобороны Украины после удара по аэродрому рф "Саваслейка" и уничтожения нескольких самолетов, недавно осуществило атаки на авиабазу в ростовской области и Центр радиотехнической разведки в подольске.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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