Навіщо власник компанії "Олсідз" тримає біля себе "ручного волонтера"?

Компанія українського бізнесмена В’ячеслава Петрище "Олсідз Блек Сі" не полишає спроб заблокувати роботу стратегічного підприємства. Сам підприємець має неоднозначну репутацію на ринку та тримає біля себе "ручного волонтера", пише УНН.

Переглянувши фб-сторінку В’ячеслава Петрище можна побачити безліч постів такого собі Сергія Кривенка. Останній активно звітує про допомогу, у тому числі військовим, та дякує за підтримку у цьому Петрище. Та якщо почати розбиратися - виявляється не все так однозначно.

За наявною інформацією та виходячи зі строкатої біографії, Кривенко є волонтером за необхідності, як цього вимагає час. Звісно, у такий складний час вітається будь-яка допомога ЗСУ, але прикривати волонтерством "чорні" та "сірі" справи є ганьбою. Можна зробити припущення, що головною роллю Кривенка для "Олсідз Блек Сі" є "вирішення" питань з силовими та правоохоронними органами.

Які ще скелети у шафі ховає Кривенко? З 1996 по 2004 рік Кривенко служив в органах внутрішніх справ, після чого кілька місяців працював в податковій міліції. Та цікаво не це, а як завжди - причина звільнення. За інформацією ЗМІ, Кривенка "витурили" з роботи в міліції за низку злочинів, у тому числі пов’язаних з шахрайством.

Окрім того, суд в Одеській області у 2006 році визнав винним Кривенка у скоєнні кримінальних правопорушень із використанням підробного посвідчення МВС.

Пізніше Сергій Кривенко працював начальником юридичного відділу кредитної спілки "України", яка займалася шахрайством у сфері кредитування фізичних осіб. Що цікаво, з діяльністю вказаної спілки пов’язували колаборанта Валерія Каурова.

Крім того, Кривенко протягом двох років очолював компанію "Агро Південь-1", яка відома в Одеській області тим, що займалась захопленням земель Комінтернівського (Лиманського) району.

Та й це не найцікавіше в біографії нашого "патріота". Дані Сергія Кривенка є в базі даних сайту "Миротворець", де він зазначений як "сепаратист, прихильник проросійських політсил та активний член Партії регіонів".

Так от, у березні 2013 року Кривенко став учасником сутичок проти представників ВО Свобода у приміщенні Комінтернівської селищної ради. За інформацією ЗМІ, він діяв за вказівкою тодішнього голови РДА, також регіонала, Івана Марзака. Не дивно, що вже в липні того ж року він став заступником голови вказаної райдержадміністрації та пробув на посаді до 2015 року. Не завадила йому в цьому навіть судимість.

Та час йде і настрої в суспільства змінюються, а от що добре вміє робити Сергій Кривенко – так це перевзуватися. Тому влітку 2016 року він заснував Благодійний фонд "Аджалик", який став йому в нагоді після початку широкомасштабного вторгнення, щоб приховати свою справжню біографію".

Нагадаємо

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура хотіла подати до суду на стратегічне підприємство.