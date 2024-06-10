Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Киев • УНН
Просмотрев фб-страницу Вячеслава Петрище можно увидеть множество постов некоего Сергея Кривенко. Последний активно отчитывается о помощи, в том числе военным, и благодарит за поддержку в этом Петрище. Но если начать разбираться-оказывается не все так однозначно.
Компания украинского бизнесмена Вячеслава Петрище "Олсидз Блэк Си" не оставляет попыток заблокировать работу стратегического предприятия. Сам предприниматель имеет неоднозначную репутацию на рынке и держит возле себя "ручного волонтера", пишет УНН.
Просмотрев ФБ-страницу Вячеслава Петрище можно увидеть множество постов некоего Сергея Кривенко. Последний активно отчитывается о помощи, в том числе военным, и благодарит за поддержку в этом Петрище. Но если начать разбираться - оказывается не все так однозначно.
По имеющейся информации и исходя из пестрой биографии, Кривенко является волонтером по необходимости, как этого требует время. Конечно, в такое сложное время приветствуется любая помощь ВСУ, но прикрывать волонтерством "черные" и "серые" дела является позором. Можно сделать предположение, что главной ролью Кривенко для "Олсидз Блэк Си" является "решение" вопросов с силовыми и правоохранительными органами.
Какие еще скелеты в шкафу прячет Кривенко? С 1996 по 2004 год Кривенко служил в органах внутренних дел, после чего несколько месяцев работал в налоговой милиции. Но интересно не это, а как всегда - причина увольнения. По информации СМИ, Кривенко "вытурили" с работы в милиции за ряд преступлений, в том числе связанных с мошенничеством.
Кроме того, суд в Одесской области в 2006 году признал виновным Кривенко в совершении уголовных правонарушений с использованием поддельного удостоверения МВД.
Позже Сергей Кривенко работал начальником юридического отдела кредитного союза "Украина", который занимался мошенничеством в сфере кредитования физических лиц. Что интересно, с деятельностью указанного Союза связывали коллаборанта Валерия Каурова.
Кроме того, Кривенко в течение двух лет возглавлял компанию "Агро Юг-1", которая известна в Одесской области тем, что занималась захватом земель Коминтерновского (Лиманского) района.
Да и это не самое интересное в биографии нашего "патриота". Данные Сергея Кривенко есть в базе данных сайта "Миротворец", где он указан как "сепаратист, сторонник пророссийских политсил и активный член Партии регионов".
Так вот, в марте 2013 года Кривенко стал участником столкновений против представителей ВО Свобода в помещении Коминтерновского поселкового совета. По информации СМИ, он действовал по указанию тогдашнего председателя РГА, также регионала, Ивана Марзака. Неудивительно, что уже в июле того же года он стал заместителем председателя указанной райгосадминистрации и пробыл в должности до 2015 года. Не помешала ему в этом даже судимость.
Но время идет и настроения у общества меняются, а вот что хорошо умеет делать Сергей Кривенко – так это переобуваться. Поэтому летом 2016 года он основал благотворительный фонд "Аджалик", который пригодился ему после начала широкомасштабного вторжения, чтобы скрыть свою настоящую биографию".
Напомним
Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.
Без подписания каких-либо договоров компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.
Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура хотела подать в суд на стратегическое предприятие.
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Просмотрев фб-страницу Вячеслава Петрище можно увидеть множество постов некоего Сергея Кривенко. Последний активно отчитывается о помощи, в том числе военным, и благодарит за поддержку в этом Петрище. Но если начать разбираться-оказывается не все так однозначно.
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