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Нацвідбір на Євробаченні у Франції: звернення Джамали та пісня про мир в Україні

Нацвідбір на Євробаченні у Франції: звернення Джамали та пісня про мир в Україні

Київ • УНН

 • 176955 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Франції відбувся Національний відбір на Євробачення під час якого у відеозверненні виступила Джамала та лунали заклики про мир на українській землі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Ввечері 5 березня відбувся Нацвідбір на Євробачення у Франції. Право представити країну випало Alvan & Ahez з піснею Fulenn. 

Alvan  - музикант-мультиінструменталіст, який спеціалізується на електро, а Ahez - тріо дівчат. Їхня пісня розповідає про бретонську легенду про молоду жінку, яка звільняється від суспільних норм, танцюючи вночі, купаючись у світлі багаття.

Під час відкриття лінії голосування, до глядачів звернулася переможниця Євробачення 2016 від України Джамала.

Цитата

"Дуже хочу, щоб вся спільнота Євробачення підтримала Україну. для нас це дуже важливо. Я дякуюза цю допомогу і хочу щоб ви почули Україну!" - сказала Джамала.

Після зверення усі учасники конкурсу заспівали пісню Вероніки Антонеллі Imagine на фоні українського прапору з написом "Рeace".

Як повідомили в ефірі, кошти, які зібрані під час проведення відбору, будуть відправлені на допомогу Україні.

Під час проведення Нацвідбору у Німеччині, під час якого виступила Джамала з переможною піснею, на підтримку нашої країни зібрали 67 млн євро. 

Нагадаємо

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022. Росію цього року відсторонили від конкурсу.

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