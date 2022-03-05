Нацотбор на Евровидении во Франции: обращение Джамалы и песня о мире в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Франции состоялся Национальный отбор на Евровидение во время которого в видеообращении выступила Джамала и звучали призывы о мире на украинской земле. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
Вечером 5 марта состоялся Нацотбор на Евровидение во Франции. Право представить страну выпало Alvan & Ahez с песней Fulenn.
Alvan - музыкант-мультиинструменталист, специализирующийся на электро, а Ahez - трио девушек. Их песня рассказывает бретонскиую легенду о молодой женщине, которая освобождается от общественных норм, танцуя ночью, купаясь в свете костра.
Во время открытия линии голосования, к зрителям обратилась победительница Евровидения 2016 от Украины Джамала.
Цитата
"Очень хочу, чтобы все сообщество Евровидения поддержало Украину. Для нас это очень важно. Я благодарю за эту помощь и хочу чтобы вы услышали Украину!"- Сказала Джамала.
После обращения все участники конкурса спели песню Вероники Антонелли Imagine на фоне украинского флага с надписью "Реасе".
Как сообщили в эфире, средства, собранные во время проведения отбора, будут отправлены на помощь Украине.
Во время проведения Нацотбора в Германии, во время которого выступила Джамала с победной песней, на поддержку нашей страны собрали 67 млн евро.
Напомним
Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022. Россию в этом году отстранили от конкурса.