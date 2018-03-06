Нацрозвідка США: в Україні зберігається ризик дострокових виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Внутрішні коливання в Україні можуть загрожувати заворушеннями і достроковими виборами, вважає директор Національної розвідки США Деніел Коутс. Про це йдеться в письмових свідченнях Коутса конгресу США на засіданні сенатського комітету Збройних сил з питання про світові загрози, передає УНН з посиланням на документ.
“В Україні, як і раніше, зберігається ризик внутрішніх хвилювань, які Росія може використовувати, щоб підірвати прозахідну орієнтацію Києва. Ці фактори загрожують відновленню економіки України та потенційно ведуть до змін в її зовнішній політиці, які можуть і далі роздувати напруженість між Росією і Заходом”, — зазначив Коутс.
На його думку, дострокові вибори може спровокувати зниження рівня життя населення і невдоволення темпом реформ.
“Популярні розчарування темпами реформ, депресивні стандарти життя, погіршення корупції та політична поляризація, напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів в 2019 році, можуть підштовхнути до позачергових виборів”, — йдеться в коментарі.
За словами Коутса, лідери опозиції, ймовірно, будуть намагатися скористатися народним невдоволенням, щоб послабити Президента України Петра Порошенка і правлячу коаліцію перед виборами 2019 року.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори.