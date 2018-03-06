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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50968 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Нацразведка США: в Украине сохраняется риск досрочных выборов

Нацразведка США: в Украине сохраняется риск досрочных выборов

Киев  •  УНН

 • 11748 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Внутренние колебания в Украине могут угрожать беспорядками и досрочными выборами, считает директор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Об этом говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу США на заседании сенатского комитета Вооруженных сил по вопросу о мировых угрозах, передает УНН со ссылкой на документ.

"В Украине, как и ранее, сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом", - отметил Коутс.

По его мнению, досрочные выборы может спровоцировать снижение уровня жизни населения и недовольство темпом реформ.

"Популярные разочарования темпами реформ, депрессивные стандарты жизни, ухудшение коррупции и политическая поляризация, накануне запланированных президентских и законодательных выборов в 2019 году, могут подтолкнуть к внеочередным выборам", - говорится в комментарии.

По словам Коутса, лидеры оппозиции, вероятно, будут пытаться воспользоваться народным недовольством, чтобы ослабить Президента Украины Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент и назначать досрочные выборы.

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