Нацрада виявила порушення закону про квоти на україномовні пісні на чотирьох радіостанціях

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 10743 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 24497 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 60149 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 131749 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 195511 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188780 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 210109 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196547 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151894 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152869 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180953 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118401 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

14:05 • 27195 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 70901 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 48561 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 472798 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 312252 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 375051 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 486839 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 118401 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180953 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125050 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160105 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183345 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Нацрада виявила порушення закону про квоти на україномовні пісні на чотирьох радіостанціях

Нацрада виявила порушення закону про квоти на україномовні пісні на чотирьох радіостанціях

Київ • УНН

 • 12061 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула перші результати моніторингу ефірів радіостанцій, щодо використання пісень українською і виявила правопорушення в їх діяльності. Про це УНН повідомили у прес-служба Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення.

Національна рада розглянула перші результати моніторингу ефірів радіостанцій стосовно дотримання ними вимог закону, яким визначена обов’язкова частка звучання в ефірі пісень українською мовою.

Національною радою зафіксовані перші порушення закону про квоти на таких радіостанціях:

“РАДІО ШАНСОН” (ТРК “ШАНСОН”, КИЇВ) — частка пісень українською мовою на добу становила 21% (має бути не менше 25%).

“KISS FM” (УК ТІР “ЮТАР”, КИЇВ) — 21% відсоток на добу; 24% у проміжку часу між 07:00 та 14:00; 22% — з 15:00 до 22:00.

“РЕТРО ФM” (ТРК “НБМ-РАДІО”, КИЇВ) — 24% на добу.

“М FM” (РАДІО “НОВА ХВИЛЯ”, ХАРКІВ) — частка україномовних пісень в проміжку між 15:00 та 22:00 склала 3% (має бути 25%).

У діяльності радіостанцій зафіксовано ознаки порушення частини другої статті 9 (щодо частки україномовних пісень) і частини п’ятої статті 9 (щодо мови ведення передач) Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

Згідно з вимогами законодавства, Нацрадою сьогодні ухвалено рішення про призначення позапланових перевірок на цих радіостанціях.

Після позапланових перевірок, в разі підтвердження порушень, до ліцензіатів будуть застосовані санкції.

Як повідомляв УНН, 8 листопада вступив в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює 35-відсоткові квоти для пісень українською мовою в радіоефірі. За законопроект за основу та в цілому № 3822-Д проголосували 268 народних обранців. Це означає, що кожна четверта пісня на українському радіо буде лунати українською мовою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84