Нацрада виявила порушення закону про квоти на україномовні пісні на чотирьох радіостанціях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула перші результати моніторингу ефірів радіостанцій, щодо використання пісень українською і виявила правопорушення в їх діяльності. Про це УНН повідомили у прес-служба Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення.
Національна рада розглянула перші результати моніторингу ефірів радіостанцій стосовно дотримання ними вимог закону, яким визначена обов’язкова частка звучання в ефірі пісень українською мовою.
Національною радою зафіксовані перші порушення закону про квоти на таких радіостанціях:
“РАДІО ШАНСОН” (ТРК “ШАНСОН”, КИЇВ) — частка пісень українською мовою на добу становила 21% (має бути не менше 25%).
“KISS FM” (УК ТІР “ЮТАР”, КИЇВ) — 21% відсоток на добу; 24% у проміжку часу між 07:00 та 14:00; 22% — з 15:00 до 22:00.
“РЕТРО ФM” (ТРК “НБМ-РАДІО”, КИЇВ) — 24% на добу.
“М FM” (РАДІО “НОВА ХВИЛЯ”, ХАРКІВ) — частка україномовних пісень в проміжку між 15:00 та 22:00 склала 3% (має бути 25%).
У діяльності радіостанцій зафіксовано ознаки порушення частини другої статті 9 (щодо частки україномовних пісень) і частини п’ятої статті 9 (щодо мови ведення передач) Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
Згідно з вимогами законодавства, Нацрадою сьогодні ухвалено рішення про призначення позапланових перевірок на цих радіостанціях.
Після позапланових перевірок, в разі підтвердження порушень, до ліцензіатів будуть застосовані санкції.
Як повідомляв УНН, 8 листопада вступив в силу закон про квоти на україномовні пісні в радіоефірі. Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює 35-відсоткові квоти для пісень українською мовою в радіоефірі. За законопроект за основу та в цілому № 3822-Д проголосували 268 народних обранців. Це означає, що кожна четверта пісня на українському радіо буде лунати українською мовою.