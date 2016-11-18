Нацсовет выявил нарушения закона о квотах на украиноязычные песни на четырех радиостанциях

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел первые результаты мониторинга эфиров радиостанций, об использовании песен на украинском языке и обнаружил правонарушения в их деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания.