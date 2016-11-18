Нацсовет выявил нарушения закона о квотах на украиноязычные песни на четырех радиостанциях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел первые результаты мониторинга эфиров радиостанций, об использовании песен на украинском языке и обнаружил правонарушения в их деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Национальный совет рассмотрел первые результаты мониторинга эфиров радиостанций относительно соблюдения ими требований закона, которым определена обязательная доля звучания в эфире песен на украинском языке.
Национальным советом зафиксированы первые нарушения закона о квотах на таких радиостанциях:
"Радио Шансон" (ТРК "ШАНСОН", Киев) - доля песен на украинском языке в сутки составляла 21% (должно быть не менее 25%).
"KISS FM" (УК ТИР "ЮТАР", Киев) - 21% процент в сутки 24% в промежутке времени между 7:00 и 14:00; 22% - с 15:00 до 22:00.
"РЕТРО ФM" (ТРК "НБМ-РАДИО", Киев) - 24% в сутки.
"М FM" (РАДИО "НОВАЯ ВОЛНА", ХАРЬКОВ) - доля украиноязычных песен в промежутке между 15:00 и 22:00 составила 3% (должно быть 25%).
В деятельности радиостанций зафиксированы признаки нарушения части второй статьи 9 (о доле украиноязычных песен) и части пятой статьи 9 (относительно языка ведения передач) Закона Украины "О телевидении и радиовещании".
Согласно требованиям законодательства, Нацсоветом сегодня принято решение о назначении внеплановых проверок на этих радиостанциях.
После внеплановых проверок, в случае подтверждения нарушений, к лицензиатам будут применены санкции.
Как сообщал УНН, 8 ноября вступил в силу закон о квотах на украиноязычные песни в радиоэфире. Верховная Рада проголосовала за закон, который устанавливает 35-процентные квоты для песен на украинском языке в радиоэфире. За законопроект за основу и в целом № 3822-Д проголосовали 268 народных избранников. Это означает, что каждая четвертая песня на украинском радио будет звучать на украинском языке .