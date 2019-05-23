Нацполіція у співпраці з ЄС, США і Канадою розробила проект стратегії розвитку до 2023 року

КИЇВ. 23 травня. УНН. Національною поліцією України в співпраці з представниками Західних партнерів розроблений проект стратегії розвитку органу на період до 2023 року. Про це сказав під час конференції у Києві голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.