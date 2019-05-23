Нацполіція у співпраці з ЄС, США і Канадою розробила проект стратегії розвитку до 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Національною поліцією України в співпраці з представниками Західних партнерів розроблений проект стратегії розвитку органу на період до 2023 року. Про це сказав під час конференції у Києві голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“З метою забезпечення системного підходу та розвитку органів поліції нами в співпраці з консультативною місією ЄС, посольством США проект підтримки підготовки поліцейських Канади, розроблений проект стратегії розвитку Національної поліції України на період до 2023 року”, — сказав Князєв.
З його слів, цей проект зараз проходить відповідні процедури за межами площини Нацполіції.
“Проектом стратегії визначено ... пріоритетні напрямки: публічна безпека, протидія злочинності, дотримання та забезпечення захисту прав людини та основоположних свобод, якість і доступність поліцейських послуг, ефективне врядування, прозорість і підзвітність, розвиток і захист кадрового потенціалу”, — зазначив керівник Нацполіції.
Князєв наголосив, що вже почалась реалізація низки проектів, які знайшли своє відображення у тексті стратегії, який на сьогодні вже пройшов громадське обговорення.
“Наразі тривають визначені законодавством процедури. В останню чергу ми хочемо затвердити її в Кабінеті міністрів України”, — додав Князєв.
Як повідомляв УНН, Нацполіція України співпрацюватиме з поліцією Чехії.