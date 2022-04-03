Нацполіція посилює патрулювання в усіх звільнених містах Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Нацполіція посилює патрулювання в усіх звільнених містах Київщини. На цьому сьогодні наголосив голова НПУ Ігор Клименко під час візиту до Макарова, Бородянки, Гостомеля та Бучі, передає УНН.
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Ігор Клименко повідомив, що наразі у звільнених населених пунктах Київщини поліцейські підрозділи здійснюють зачистку території від диверсантів, вибухонебезпечних предметів і боєприпасів.
"У нас уже напрацьована схема посилення поліцейської присутності у звільнених від окупантів населених пунктах. Зокрема ми збільшуємо, у тому числі за рахунок приданих сил з інших регіонів, кількість патрульних нарядів, працівників спецпідрозділів та оперативних служб для забезпечення правопорядку та оперативного реагування на повідомлення громадян", - сказав він.
Ігор Клименко поспілкувався з особовим складом і окреслив основні завдання. Окрім того, вручив відзнаки працівникам підрозділів поліції Київщини та бійцям КОРДу, які мужньо протистояли російським окупантам.