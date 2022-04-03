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Нацполіція усиливает патрулирование во всех освобожденных городах Киевской области

Киев • УНН

 • 79135 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Нацполиция усиливает патрулирование во всех освобожденных городах Киевской области. Об этом сегодня отметил председатель НПУ Игорь Клименко во время визита в Макаров, Бородянку, Гостомель и Бучу, передает УНН.

Нацполіція усиливает патрулирование во всех освобожденных городах Киевской области

Детали

Игорь Клименко сообщил, что сейчас в освобожденных населенных пунктах Киевской области полицейские подразделения осуществляют зачистку территории от диверсантов, взрывоопасных предметов и боеприпасов.

"У нас уже наработана схема усиления полицейского присутствия в освобожденных от оккупантов населенных пунктах. В частности мы увеличиваем, в том числе за счет приданых сил с других регионов, количество патрульных нарядов, сотрудников спецподразделений и оперативных служб для обеспечения правопорядка и оперативного реагирования на сообщения граждан", - сказал он.

Игорь Клименко пообщался с личным составом и очертил основные задачи. Кроме того, вручил награды работникам подразделений полиции Киевской области и бойцам КОРДа, которые мужественно противостояли российским оккупантам.

Украинские Национальные Новости

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