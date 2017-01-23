Нацполіція планує набрати людей на понад 3 тис. вакансій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вакантними у лавах Національної поліції України залишаються 3200 місць, наразі проходить набір на посади. Про це кореспонденту УНН повідомив речник установи Ярослав Тракало.
З 16 січня почався набір кандидатів на службу в поліції, зокрема слідчих, оперативних працівників та дільничних офіцерів поліції.
"Набір розпочався. 14 областей - минулого тижня, з цього тижня - ще плюс 10. Вакантними є 3200 місць. А які саме, в різних регіонах по-різному", – розповів речник Нацполіції.
Так, за даними прес-служби поліції Києва, проводиться набір на 100 вакансій оперуповноважених в управліннях поліції Києва. Анкети приймаються до 25 січня.
При цьому 23 січня розпочався набір до Національної поліції в Донецький області і триватиме він до 3 лютого. Зокрема, відкрито 100 вакансій для оперуповноважених, 70 – для дільничних офіцерів поліції та 50 для поліцейських.
Крім того, відсьогодні набір проводиться до підрозділів поліції у Дніпропетровській області, де є 60 вакансій слідчих і 50 вакансій оперуповноважених.