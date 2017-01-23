Нацполиция планирует набрать людей более чем на 3 тыс. вакансий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Вакантными в рядах Национальной полиции Украины остаются 3200 мест, сейчас проходит набор на должности. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь учреждения Ярослав Тракало.
С 16 января начался набор кандидатов на службу в полиции, в частности следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции.
"Набор начался. 14 областей - на прошлой неделе, с этой недели - еще плюс 10. Вакантны 3200 мест. А какие именно, в разных регионах по-разному", - рассказал представитель Нацполиции.
Так, по данным пресс-службы полиции Киева, проводится набор на 100 вакансий оперуполномоченных в управлениях полиции Киева. Анкеты принимаются до 25 января.
При этом 23 января, начался набор в Национальной полиции в Донецкий области и продлится он до 3 февраля. В частности, открыто 100 вакансий оперуполномоченных, 70 - для участковых офицеров полиции и 50 для полицейских.
Кроме того, отныне набор проводится в подразделения полиции в Днепропетровской области, где есть 60 вакансий следователей и 50 вакансий оперуполномоченных.