Нацполіція: досудове розслідування у кримінальних провадженнях проти службових осіб ПАТ "Укргазвидобування" триває
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Нацполіції зареєстровано та розслідується п’ять кримінальних проваджень щодо “Укргазвидобування”, за фактами привласнення та розтрати майна службовими особами компанії. Одне кримінальне провадження також стосується невиконання рішення суду. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Головному управлінні Національної поліції України.
"Відповідно до даних, які містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, досудове розслідування в кримільних провадженнях, про які Вам (раніше, - ред.) повідомлялося листом ГУНП у м.Києві, триває", - повідомили у Націполіції у відповідь на запит УНН.
Нагадаємо, напередодні листом ГУНП у м.Києві повідомляли:
“Слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві упродовж 2014 — 2016 років за фактами неправомірних дій службових осіб ПАТ „Укргазвидобування“ відкрито п’ять кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 ККУ; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 ККУ; ч. 1 ст. 382 ККУ та ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу України”.
Також гагадаємо, ГПУ розслідує два кримінальних провадження проти службових осіб ПАТ "Укргазвидобування"
Як повідомляв УНН, у НАБУ встановили чиновників ПАТ “Укргазвидобування”, причетних до розкрадання газу.