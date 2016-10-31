Нацполиция: досудебное расследование в уголовных процессах против должностных лиц ПАО "Укргаздобыча" продолжается

"Согласно данным, которые содержатся в Едином реестре досудебных расследований, досудебное расследование в уголовных производствах, о которых Вам (ранее - ред.) сообщалось письмом ГУНП в Киеве, продолжается", - сообщили в Нациполиции в ответ на запрос УНН.

Напомним, накануне письмом ГУНП в г.Киеве сообщали :

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киеве в течение 2014 - 2016 годов по фактам неправомерных действий должностных лиц ПАО" Укргаздобыча "открыто пять уголовных производств по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191 УК; ч. 1 ст. 382 УК и ч.2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ".

Также гагадаемо, ГПУ расследует два уголовных производства против должностных лиц ПАО "Укргаздобыча"

Как сообщал УНН, в НАБУ установили чиновников ПАО "Укргаздобыча", причастных к хищению газа .