Національний рекорд: у центрі Ужгорода виставили 17 тис. писанок
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні на площі Народній в Ужгороді стартував IV обласний фестиваль-конкурс “Воскресни, писанко!”, у рамках якого було встановлено Національний рекорд України. Центральну площу прикрасили понад 17 тисяч писанок на 57-ми писанкових деревах, передає кореспондент УНН.
Оздоблені писанками металеві дерева розташували по периметру площі перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації. Водночас, педагоги та учні навчальних закладів з усього Закарпаття влаштували майстер-класи, під час яких демонстрували присутнім техніки створення символу Великодня. Відтак усі бажаючі змогли самостійно виготовити писанку в обраній техніці – дряпанки, крапанки, крашанки, витинанки, різьби, карвінгу, бісероплетіння тощо.
Представники Книги рекордів України встигли нарахувати 17 тисяч писанок, однак на той момент великодні символи ще продовжували нести на виставку. Попередні аналогічні рекорди в Україні не перевищували показник у 3 тисячі писанок.
У головному ж холі облдержадміністрації розгорнули експозицію великодніх рушників, вишитих освітянами та їхніми вихованцями. А навколо атріуму презентували виставку фотографій на великодню тематику. Тут же відбувся і концерт за участі вихованців освітніх і культурних закладів області.
Триватиме виставка писанкових дерев на площі Народній до 24 квітня.
Як раніше повідомляв УНН, католицький Великдень оголосили вихідним днем на Закарпатті.