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Національний рекорд: у центрі Ужгорода виставили 17 тис. писанок

Національний рекорд: у центрі Ужгорода виставили 17 тис. писанок

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні на площі Народній в Ужгороді стартував IV обласний фестиваль-конкурс “Воскресни, писанко!”, у рамках якого було встановлено Національний рекорд України. Центральну площу прикрасили понад 17 тисяч писанок на 57-ми писанкових деревах, передає кореспондент УНН.

Оздоблені писанками металеві дерева розташували по периметру площі перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації. Водночас, педагоги та учні навчальних закладів з усього Закарпаття влаштували майстер-класи, під час яких демонстрували присутнім техніки створення символу Великодня. Відтак усі бажаючі змогли самостійно виготовити писанку в обраній техніці – дряпанки, крапанки, крашанки, витинанки, різьби, карвінгу, бісероплетіння тощо.

Представники Книги рекордів України встигли нарахувати 17 тисяч писанок, однак на той момент великодні символи ще продовжували нести на виставку. Попередні аналогічні рекорди в Україні не перевищували показник у 3 тисячі писанок.

У головному ж холі облдержадміністрації розгорнули експозицію великодніх рушників, вишитих освітянами та їхніми вихованцями. А навколо атріуму презентували виставку фотографій на великодню тематику. Тут же відбувся і концерт за участі вихованців освітніх і культурних закладів області.

Триватиме виставка писанкових дерев на площі Народній до 24 квітня.

Як раніше повідомляв УННкатолицький Великдень оголосили вихідним днем на Закарпатті.

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