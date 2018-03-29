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Национальный рекорд: в центре Ужгорода выставили 17 тыс. писанок

Национальный рекорд: в центре Ужгорода выставили 17 тыс. писанок

Киев  •  УНН

 • 30449 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня на площади Народной в Ужгороде стартовал IV областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанка!", в рамках которого было установлено Национальный рекорд Украины. Центральную площадь украсили более 17 000 писанок на 57-писанкових деревьях, передает корреспондент УНН.

Украшенные писанками металлические деревья разместили по периметру площади перед зданием Закарпатской облгосадминистрации. В то же время, педагоги и учащиеся учебных заведений со всего Закарпатья устроили мастер-классы, во время которых демонстрировали присутствующим техники создания символа Пасхи. Поэтому все желающие смогли самостоятельно изготовить писанку в избранной технике - дряпанки, крапанки, крашанки, вышивки, резьбы, карвинга, бисероплетение и тому подобное.

Представители Книги рекордов Украины успели насчитать 17 тыс. писанок, однако на тот момент пасхальные символы еще продолжали нести на выставку. Предыдущие аналогичные рекорды в Украине не превышали показатель в 3000 писанок.

В главном же холле облгосадминистрации развернули экспозицию пасхальных рушников, вышитых педагогами и их воспитанниками. А вокруг атриума презентовали выставку фотографий на пасхальную тематику. Здесь же состоялся и концерт с участием воспитанников образовательных и культурных учреждений области.

Продлится выставка писанкових деревьев на площади Народной до 24 апреля.

Как ранее сообщал УННкатолическую Пасху объявили выходным днем на Закарпатье.

Украинские Национальные Новости

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