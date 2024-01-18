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НАЗК вдруге склало протокол на в.о. голови КСУ Сергія Головатого

НАЗК вдруге склало протокол на в.о. голови КСУ Сергія Головатого

Київ • УНН

 • 28320 перегляди

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України повідомило про адміністративне правопорушення з боку в.о. голови Конституційного Суду Сергія Головатого через порушення вимог щодо конфлікту інтересів. Порушення потенційно може призвести до звільнення Головатого з посади.

Національне агентство з питань запобігання корупції вже вдруге склало протокол про адміністративне порушення стосовно в.о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого. Про це з посиланням на НАЗК, передає УНН.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративне порушення стосовно в.о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого… Дії в.о. голови КСУ кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Складений протокол направлено йому на ознайомлення відповідно до вимог ст. 257-1 КУпАП

 - йдеться в повідомленні.

У НАЗК встановили, що на розгляд до КСУ надійшла скарга, у якій заявник вказав, що Сергій Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні.

"Не бажаючи виносити зазначене звернення на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ (на підставі висновку якої Головатий міг бути звільнений), він запропонував вказане звернення до розгляду у порядку денному звичайного засідання. Процедура такого засідання не передбачає можливості скерувати звернення до вказаної комісії", - додають в НАЗК.

В агентстві наголошують, що Головатий убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій, за наслідками якої міг бути звільненим.

"Якщо суд визнає посадовця винним, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливого внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Дії судді можуть бути розцінені як вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, у зв’язку з чим суддя може бути звільнений з посади", - резюмували в НАЗК.

Доповнення

16 листопада НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно в.о. голови КСУ Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Нагадаємо

8 грудня Головатий не з'явився на розгляд справи про адміністративне правопорушення через конфлікт інтересів.

Вже на початку січня Голосіївський районний суд Києва визнав винним Сергія Головатого у невиконанні законних вимог НАЗК у справі щодо здійснення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Павло Башинський

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