НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого
Киев • УНН
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины сообщило об административном правонарушении со стороны и.о. председателя Конституционного Суда Сергея Головатого из-за нарушения требований по конфликту интересов. Нарушение потенциально может привести к увольнению Головатого с должности.
Национальное агентство по предупреждению коррупции уже второй раз составило протокол об административном нарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого. Об этом со ссылкой на НАПК, передает УНН.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административном нарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого... Действия и.о. председателя КСУ квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУоАП - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Составленный протокол направлен ему на ознакомление в соответствии с требованиями ст. 257-1 КУоАП
В НАПК установили, что на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель указал, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в постановление суда и настаивал на его увольнении.
"Не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), он предложил указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания. Процедура такого заседания не предусматривает возможности направить обращение в указанную комиссию", - добавляют в НАПК.
В агентстве отмечают, что Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен.
"Если суд признает чиновника виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Действия судьи могут быть расценены как совершение им существенного дисциплинарного проступка, в связи с чем судья может быть уволен с должности", - резюмировали в НАПК.
Дополнение
16 ноября НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. председателя КСУ Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.
Напомним
8 декабря Головатый не явился на рассмотрение дела об административном правонарушении из-за конфликта интересов.
Уже в начале января Голосеевский районный суд Киева признал виновным Сергея Головатого в невыполнении законных требований НАПК по делу об осуществлении действий в условиях реального конфликта интересов.
НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины сообщило об административном правонарушении со стороны и. о. председателя Конституционного Суда Сергея Головатого из-за нарушения требований по конфликту интересов. Нарушение потенциально может привести к увольнению Головатого с должности.
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