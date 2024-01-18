НАПК второй раз составило протокол на и.о. главы КСУ Сергея Головатого

Национальное агентство по предупреждению коррупции уже второй раз составило протокол об административном нарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого. Об этом со ссылкой на НАПК, передает УНН.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административном нарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого... Действия и.о. председателя КСУ квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУоАП - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Составленный протокол направлен ему на ознакомление в соответствии с требованиями ст. 257-1 КУоАП - говорится в сообщении.

В НАПК установили, что на рассмотрение в КСУ поступила жалоба, в которой заявитель указал, что Сергей Головатый внес заведомо недостоверные сведения в постановление суда и настаивал на его увольнении.

"Не желая выносить указанное обращение на рассмотрение специального пленарного заседания КСУ, откуда оно могло попасть в комиссию по вопросам регламента и этики КСУ (на основании заключения которой Головатый мог быть уволен), он предложил указанное обращение к рассмотрению в повестке дня обычного заседания. Процедура такого заседания не предусматривает возможности направить обращение в указанную комиссию", - добавляют в НАПК.

В агентстве отмечают, что Головатый обезопасил себя от возможной дальнейшей проверки собственных действий, по результатам которой мог быть уволен.

"Если суд признает чиновника виновным, то ему грозит наказание в виде штрафа, а также возможного внесения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Действия судьи могут быть расценены как совершение им существенного дисциплинарного проступка, в связи с чем судья может быть уволен с должности", - резюмировали в НАПК.

Дополнение

16 ноября НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. председателя КСУ Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Напомним

8 декабря Головатый не явился на рассмотрение дела об административном правонарушении из-за конфликта интересов.

Уже в начале января Голосеевский районный суд Киева признал виновным Сергея Головатого в невыполнении законных требований НАПК по делу об осуществлении действий в условиях реального конфликта интересов.