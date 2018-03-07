Нацбанк не зможе забрати землі Коломойського у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Національний банк України програв у суді колишнім власникам ПриватБанку та не зможе забрати в них землі, що знаходяться у селі Поляниця, неподалік якого розташований курорт "Буковель". Про це свідчить рішення Господарського суду м. Києва, передає УНН.
Так, 21 лютого суд задовольнив позов ТОВ “Скорзонера” (кінцевими бенефіціарами якого, за даними держреєстру юросіб є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов) до Нацбанку та розірвав кілька іпотечних договорів, укладених між позивачем та відповідачем як забезпечення боргових зобов’язань ПриватБанку перед НБУ за кредитами рефінансування.
Сторони уклали ці договори у жовтні 2014 року.
Згідно з даними держреєстру прав на нерухоме майно, предметами іпотеки є майно за адресою Івано-Франківська область, місто Яремче, село Поляниця (неподалік від якого розташований гірськолижний курорт “Буковель”). Мова йде про земельні ділянки рекреаційного призначення, для будівництва готельного комплексу, будівлі підвісної пасажирської канатної дороги, паркінги тощо.
У висновку суду сказано, що Нацбанк міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків уже державного ПриватБанку, але не зробив цього. Крім того, зазначається, що після націоналізації ПриватБанку НБУ втратив фактичний інтерес у погашенні боргу ПриватБанку самим ПриватБанком.
Нагадаємо, Високий суд Лондона, за результатами засідання, яке відбулось 19 січня, у справі ПриватБанку продовжив всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 млрд доларів.