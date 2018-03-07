Нацбанк не сможет забрать земли Коломойского в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальный банк Украины проиграл в суде бывшим владельцам ПриватБанка и не сможет забрать у них земли, находящиеся в селе Поляница, недалеко от которого расположен курорт “Буковель”. Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда г. Киева, передает УНН.
Так, 21 февраля суд удовлетворил иск ООО “Скорзонера” (конечными бенефициарами которого, по данным госреестра юрлиц, является Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к Нацбанку и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования.
Стороны заключили эти договоры в октябре 2014 года.
Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу Ивано-Франковская область, город Яремче, село Поляница (недалеко от которого расположен горнолыжный курорт “Буковель”). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркингов и тому подобное.
В заключении суда сказано, что Нацбанк мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка, но не сделал этого. Кроме того, отмечается, что после национализации ПриватБанка НБУ потерял фактический интерес в погашении долга ПриватБанка самым ПриватБанком.
Напомним, Высокий суд Лондона, по результатам заседания, которое состоялось 19 января, в деле ПриватБанка продолжил всемирный арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.