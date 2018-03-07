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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Нацбанк не сможет забрать земли Коломойского в Карпатах

Нацбанк не сможет забрать земли Коломойского в Карпатах

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальный банк Украины проиграл в суде бывшим владельцам ПриватБанка и не сможет забрать у них земли, находящиеся в селе Поляница, недалеко от которого расположен курорт “Буковель”. Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда г. Киева, передает УНН.

Так, 21 февраля суд удовлетворил иск ООО “Скорзонера” ​​(конечными бенефициарами которого, по данным госреестра юрлиц, является Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к Нацбанку и разорвал несколько ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредитам рефинансирования.

Стороны заключили эти договоры в октябре 2014 года.

Согласно данным госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу Ивано-Франковская область, город Яремче, село Поляница (недалеко от которого расположен горнолыжный курорт “Буковель”). Речь идет о земельных участках рекреационного назначения, для строительства гостиничного комплекса, здания подвесной пассажирской канатной дороги, паркингов и тому подобное.

В заключении суда сказано, что Нацбанк мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного ПриватБанка, но не сделал этого. Кроме того, отмечается, что после национализации ПриватБанка НБУ потерял фактический интерес в погашении долга ПриватБанка самым ПриватБанком.

Напомним, Высокий суд Лондона, по результатам заседания, которое состоялось 19 января, в деле ПриватБанка продолжил всемирный арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.

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