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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

НАТО цього тижня відповість на "гарантії безпеки" Росії – Столтенберг

НАТО цього тижня відповість на "гарантії безпеки" Росії – Столтенберг

Київ • УНН

 • 28679 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що письмові відповіді НАТО на "гарантії безпеки" Росії надішлють протягом цього тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю генсека НАТО американському телеканалу CNN.

Деталі

"НАТО надішле Росії письмову пропозицію згодом цього тижня... Ми готові сісти та вислухати занепокоєння Росії, але не готові йти на компроміс щодо основних принципів", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо

За словами Столтенберга, НАТО не планує розміщувати свої бойові підрозділи в Україні.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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