НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні – Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Північноатлантичний альянс не планує розміщувати свої бойові підрозділи в Україні. Про це в інтерв’ю CNN заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.
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"НАТО не буде розташовувати в Україні свої бойові підрозділи", — заявив він.
Деталі
Столтенберг також заявив, що до кінця цього тижня (тобто до 30 січня - ред) Альянс направить Росії свою відповідь на запропоновані нею "гарантії безпеки", які передбачають відмову від прийняття України до НАТО і виведення військ Альянсу зі східного флангу.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.