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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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НАТО планує інвестувати у зброю радянської доби, яку використовує Україна – Блінкен

НАТО планує інвестувати у зброю радянської доби, яку використовує Україна – Блінкен

Київ • УНН

 • 955467 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО в Бухаресті заявив, що Альянс планує інвестувати у радянську зброю, яку Збройні Сили України використовують для захисту від росії, пише УНН.

Цитата

“Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що знову ж таки українці отримають те, що їм потрібно і що може бути для них найефективнішим. Щось із засобів йде на системи радянської доби, які десятиліттями зберігалися у них на озброєнні, і, наприклад, на забезпечення боєприпасів для цих систем. А в деяких випадках це може вимагати виробництва речей, які не вироблялись якийсь час. Так що ми дивимося на все це по всіх напрямках”, — сказав Блінкен.

Додамо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що генератори, трансформатори та запасні частини будуть доставлені в Україну протягом кількох днів чи тижнів.

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