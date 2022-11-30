НАТО планує інвестувати у зброю радянської доби, яку використовує Україна – Блінкен

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“Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що знову ж таки українці отримають те, що їм потрібно і що може бути для них найефективнішим. Щось із засобів йде на системи радянської доби, які десятиліттями зберігалися у них на озброєнні, і, наприклад, на забезпечення боєприпасів для цих систем. А в деяких випадках це може вимагати виробництва речей, які не вироблялись якийсь час. Так що ми дивимося на все це по всіх напрямках”, — сказав Блінкен.

Додамо

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що генератори, трансформатори та запасні частини будуть доставлені в Україну протягом кількох днів чи тижнів.