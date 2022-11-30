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НАТО планирует инвестировать в оружие советской эпохи, которое использует Украина – Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Бухаресте заявил, что Альянс планирует инвестировать в советское оружие, которые Вооруженные Силы Украины используют для защиты от россии, пишет УНН.

Цитата

“Мы рассматриваем все варианты, чтобы убедиться, что, опять же, украинцы получат то, что им нужно и что может быть для них наиболее эффективным. Что-то из средств идет на системы советской эпохи, которые десятилетиями хранились у них на вооружении, и, например, на обеспечение наличия боеприпасов для этих систем. А в некоторых случаях это может потребовать производства вещей, которые не производились какое-то время. Так что мы смотрим на все это по всем направлениям”, — сказал Блинкен.

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что генераторы, трансформаторы и запасные части будут доставлены в Украину в течение нескольких дней или недель.

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