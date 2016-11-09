Наступного тижня Рада ЄС може розпочати переговори з Європарламентом щодо "безвізу" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Наступної середи посли ЄС можуть дати дозвіл Раді ЄС розпочати переговори з Європарламентом, щодо "безвізу" для України. Про це нна своїй сторінці Twitter написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Наступної середи (16 листопада) посли ЄС можуть дати зелене світло для Ради розпочати переговори з Європарламентом щодо візової лібералізації для України", - написав він.
Нагадаємо, міністр закордонних та європейських справ Бельгії Дідьє Рейндерс підтвердив, що Бельгія готова підтримати запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.
Як повідомляв УНН, Президент очікує рішення ЄС щодо механізму призупинення "безвізу" до саміту з Україною.