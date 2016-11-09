На следующей неделе Совет ЕС может начать переговоры с Европарламентом относительно "безвиза" для Украины

"В следующую среду (16 ноября) послы ЕС могут дать зеленый свет для Совета начать переговоры с Европарламентом по визовой либерализации для Украины", - написал он.

Напомним, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил, что Бельгия готова поддержать введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщал УНН, Президент ожидает решения ЕС о механизме приостановления "безвиза" до саммита с Украиной.