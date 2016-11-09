На следующей неделе Совет ЕС может начать переговоры с Европарламентом относительно "безвиза" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В следующую среду послы ЕС могут дать разрешение Совету ЕС начать переговоры с Европарламентом относительно "безвиза" для Украины. Об этом на своей странице Twitter написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"В следующую среду (16 ноября) послы ЕС могут дать зеленый свет для Совета начать переговоры с Европарламентом по визовой либерализации для Украины", - написал он.
Напомним, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил, что Бельгия готова поддержать введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
Как сообщал УНН, Президент ожидает решения ЕС о механизме приостановления "безвиза" до саммита с Украиной.